Auto finisce fuori strada, paura per un 28enne

Paura un 28enne uscito di strada e finito ai bordi di una scarpata lungo l'arteria che conduce in località Cainallo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi, martedì 20 luglio, nel territorio comunale di Esino Lario. L'intervento dei soccorsi del 118 è scattato in codice rosso ed è proseguito in giallo con invio dell'elicottero da Como e dell'ambulanza del Soccorso Bellanese.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, intervenuti con 2 squadre (con la Saf, speleo alpino fluviale, da Lecco e con un altro equipaggio dalla più vicina Bellano). La macchina ha sbandato uscendo dalla carreggiata lungo sulla strada montana che conduce al Cainallo. I soccorritori hanno subito prestato aiuto al giovane automobilista alla guida poi trasportato in ospedale, e i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri. L'uomo soccorso ha riportato un trauma al bacino.