Punta da calabroni in montagna, donna soccorsa con l'elicottero

L'episodio nella prima mattinata di martedì non lontano dalla chiesa di San Girolamo a Vendrogno. Il trasporto in ospedale in codice giallo

Punta da calabroni, accusa reazione allergica e rischia la vita. È accaduto martedì mattina nel territorio comunale di Bellano, nei pressi di Vendrogno. L'allarme è scattato intorno alle 7.30 per una donna che, per cause ancora da chiarire, è entrata in contatto con uno sciame di calabroni venendo colpita più volte.

La centrale operativa di Areu si è subito mobilitata inviando sul posto, non lontano dalla chiesa di San Girolamo a Vendrogno, una squadra del Soccorso alpino. Allertati anche i vigili del fuoco.

Per trasportare la donna, alle prese con una forte reazione allergica dovuta proprio alle punture degli imenotteri, si è reso necessario l'intervento dell'elicottero, partito da Bergamo. La squadra a bordo ha provveduto a stabilizzare le condizioni della vittima e poi a caricarla per il trasferimento all'ospedale di Gravedona, dove è giunta intorno alle 8.30 in dodice giallo.