Camion esce di strada e si schianta contro il muro di un edificio

L'incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 marzo, a Calco. Ferito in modo lieve l'autista

Incidente oggi pomeriggio a Calco dove un camion è uscito di strada andando a schiantarsi contro il muro di un edificio. Forte l'impatto e impressionante l'immagine del veicolo distrutto nella sua parte anteriore. A parte i danni, per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo serio.

Ancora in via di accertamento l'esatta dinamica dei fatti. Il mezzo pesante stava viaggiando lungo la Strada provinciale 342 quando, alle 15.45, ha sbandato finendo contro la palazzina. Alla guida del veicolo un uomo di 45 anni. Visto l'accaduto, dopo la chiamata al 118 l'allarme era inizialmente scattato in codice rosso.

Sul posto si sono subito portati i soccorsi della Croce Bianca di Merate e i Vigili del Fuoco con un'autopompa, un'autogru e un'autopompa dal distaccamento di Merate. Il conducente dell'autoarticolato è rimasto lievemente ferito con alcune contusioni ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.