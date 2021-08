Non gradisce il taglio di capelli: sferra un pugno al parrucchiere mandandolo all'ospedale

Non ha gradito il taglio di capelli avviando un acceso diverbio con il parrucchiere al quale avrebbe perfino sferrato un pugno in pieno volto. Il clamoroso episodio - dagli esiti per fortuna non gravi - è avvenuto nel tardo pomerggio di oggi, martedì 24 agosto, nel negozio di coiffeur di origini cinesi "Nuovo Look" di via Fratelli Calvi 2, nel centro di Calolziocorte. Ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, l'esatta dinamica dei fatti.

Stando alle prime informazioni raccolte un cliente avrebbe giudicato sbagliato il taglio di capelli, rispetto a quanto richiesto (o comunque desiderato). Dopo aver rimproverato con veemenza il parrucchiere, lo avrebbe perfino aggredito. La certezza è che il coiffeaur, 35 anni, è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco per curare le ferite riportate.

Sul posto sono infatti dovuti intervenire i Volontari del Soccorso di Calolzio con l'ambulanza, e con loro anche i Carabinieri. L'allarme è scattato in codice giallo per "aggressione", l'intervento di soccorso è poi proseguito in verde. L'uomo avrebbe riportato una brutta ferita con livido al volto.