Calolzio, auto si ribalta nella notte alla rotonda di corso Dante

Auto ribaltata nella notte tra venerdì e sabato lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Forse complici il maltempo e la velocità sostenuta, una vettura ha sbandato finendo sottosopra alla rotonda tra corso Dante e via Mazzini, a pochi passi dal confine con Vercurago.

Sulla macchina viaggiavano due giovani di 21 e 22 anni. L'incidente si è verificato intorno alle 2.30. Dopo l'allarme al 118 si è subito portata sul posto un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio la cui sede si trova a poca distanza dal luogho dello schianto, per prestare aiuto ai giovani. Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Stradale.

L'intervento di soccorso è stato portato avanti in codice giallo ed è durato una trentina di minuti. Per uno dei due ventenni, che avrebbero riportato alcune ferite e contusioni, si è reso necessario il trasporto in ospedale a Lecco.

Appena scattato l'allarme si è portata sul posto anche Cristina Valsecchi, assessore alla Protezione civile di Calolzio, impegnata anche in altre operazioni di monitoraggio del territorio colpito dal maltempo delle ultime ore.

«Il rally si faccia nelle piste adeguate e non sulle nostre strade, soprattutto quando piove» - ha ammonito Cristina Valsecchi esortando a prestare la massima attenzione e a rispettare tutte le regole del Codice della strada quando si viaggia, in particolare nelle situazioni di maggiore pericolo.