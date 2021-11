Crollo in un appartamento di Calolzio, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Paura nella notte tra venerdì e sabato, a Calolzio, per un crollo all'interno di un appartamento. I Vigili del Fuoco di Lecco sono dovuti intervenire intorno alle ore 4:20 del 6 novembre in corso Europa 78 a seguito di un dissesto statico in un'abitazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si sono comunque verificati alcuni danni a seguito del cedimento. Sul posto si è portato anche il sindaco Marco Ghezzi.