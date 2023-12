Uomo ferito alla mano con una bottiglia rotta dopo un acceso litigio

Ferito alla mano con una bottiglia rotta a seguito di un acceso litigio. L'evento violento è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 29 dicembre, in viale De Gaperi, a Calolziocorte. Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Stando a una prima ricostruzione dei fatti , tutto sarebbe partito da un acceso diverbio scoppiato in zona lungoadda, poi il litigio è degenarato fino al momento in cui una persona ha afferrato una bottiglia rompendola e colpendo alla mano il "contendente", un 33enne di origini straniere. Erano circa le ore 21.

A quel punto è scattato l'allarme e dalla centrale di Areu è stata inviata sul posto in codice giallo l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte, la cui sede si trova nella vicina via Mazzini. Allertati anche i carabinieri. Dopo le prime cure, le condizioni della persona ferita alla mano sarebbero apparse meno gravi del temuto. Proprio il paziente raggiunto dalla bottigliata avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale.