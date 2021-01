Frana lungo la strada che da Calolzio sale a Erve: massi invadono la carreggiata

Frana lungo la strada che collega la frazione di Rossino, a Calolziocorte, con il comune di Erve. Lo smottamento (nella foto) si è verificato questa notte a seguito delle piogge degli ultimi giorni. A trovare la carreggiata invasa dai massi è stato un impiegato postale della zona che ha subito allertato l'amico Johann Valsecchi della Protezione civile di Erve.

«Si tratta di un punto dove già in passato si erano verificati altri cedimenti - commenta Johann Michael Valsecchi - Appena sono stato contattato ho quindi capito il punto e ho subito mandato un messaggio al sindaco di Calolzio Marco Ghezzi che mi ha subito risposto attivando anche la Protezione civile e la Provincia di Lecco, competente per quella strada. Noi abbiamo visto i massi in strada intorno alle 8.30. Secondo me, visto che anche questa notte ha piovuto forte, la parete potrebbe essere crollata questa mattina presto».

Fortunatamente in quel momento non passava nessuno da lì e non ci sono stati danni a persone o cose. Resta ovviamente il problema di una strada da sistemare e mettere in sicurezza, anche in accordo con il privato proprietario della muratura a lato della carreggiata. Sul posto nel momento in cui scriviamo (ore 9.30) si sono portati sul posto i volontari della Protezione civile di Calolzio, gli assessori comunali Cristina Valsecchi e Dario Gandolfi, e i tecnici provinciali.

Come prevedibile si sono creati disagi alla viabilità, soprattutto per i veicoli in discesa da Erve. Parte dell'area è già stata transennata e presto verranno rimossi i massi garantendo sempre almeno il senso unico alternato. «Resta la necessità di un intervento risolutivo che chiediamo da tempo, sia alla Provincia sia al privato, visto che la strada non è di diretta competenza comunale» - ha precisato l'assessore Cristina Valsecchi.