Incendio al canneto di Calolzio, pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, venerdì 5 agosto, per sedare un incendio divampato al canneto del Lavello, sul lungoadda di Calolziocorte. Fiamme e fumo nero erano ben visibili lungo viale De Gasperi, a lato della strada che collega la frazione del Pascolo con l'isola pedonale del Lavello.

Non appena scattato l'allarme, dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco sono stati inviati sul posto un'autopompa e un fuoristrada con modulo boschivo per sedare il rogo. L'incendio è stato presto posto sotto controllo. Ora sono in corso le ultime opere di bonifica dell'area. Due giorni fa un altro rogo, di più piccole dimensioni, era divampato sempre nella stessa zona.