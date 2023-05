Incendio nel locale compressori della Cartiera, vigili del fuoco in azione

Incendio nella notte all'interno del locale compressori della Cartiera di Calolziocorte. Il rogo è divampato alle 4.20 nell'azienda situata nella frazione del Pascolo, sul Lungoadda, vicino al ponte per Olginate.

Gli operai addetti al reparto sono subito intervenuti per contenere le fiamme, dando anche l'allarme. Sono così entrati in azione anche i vigili del fuoco di Lecco giunti sul posto con 2 squadre a bordo di un'autopompa serbatoio e un'autobotte per sedare il rogo che ha danneggiato il gruppo compressori. L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore e 30.