Incidente in centro Calolzio con tre auto coinvolte, soccorsa una donna

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti questa mattina in via Galli a Calolziocorte. Nello schianto è rimasta ferita una donna di 47 anni, poi trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 10 lungo la strada che collega la zona della stazione con il centro città, pochi metri prima del portico con i negozi.

Non appena scattato l'allarme al 112, sul posto si è prontamente portata l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte. Dopo i primi accertamenti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte, per una sola di loro - una donna di 47 anni appunto - è stato necessario ricorrere a ulteriori cure mediche con il trasporto in pronto soccorso.