Incidente tra auto e moto a Calolziocorte, soccorsi in azione d'urgenza

Violento schianto tra auto e moto in via Galli a Calolziocorte. L'incidente, con allerta dei soccorsi in codice rosso, è avvenuto alle ore 7.30 di oggi, sabato 1° giugno, lungo la strada che collega il centro città alla zona della stazione. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto.

Non appena scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e l'auto con il medico a bordo. Una delle due persone coinvolte è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Lecco in codice giallo per ulteriori cure e accertamenti.

Soccorsi al lavoro anche a Dolzago per aiutare un giovane caduto in moto

Poco più tardi, alle 8.15, i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire per un altro incidente stradale questa volta a Dolzago: un ragazzo di 19 anni è caduto in moto in via Aldo Moro ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.