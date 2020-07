Bici travolge una passante in centro Calolzio, intervento d'urgenza dei soccorsi

Una donna è stata travolta da una bicicletta mentre stava attraversando la strada oggi pomeriggio in centro Calolzio. Poco dopo le 15 sono dovuti intervenire i soccorsi per prestare aiuto alle due persone rimaste coinvolte nel violento e inaspettato scontro.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti un ragazzino di soli 13 anni stava scendendo da piazza Vittorio Veneto verso Largo Garibaldi in sella alla propria bici quando ha travolto una 35enne che stava attraversando la strada. Probabilmente si è accorto troppo tardi della donna.

I soccorsi sono scattati inizialmente in codice rosso, poi le condizioni delle due persone coinvolte sono per fortuna apparse meno gravi. Entrambi hanno riportato comunque alcuni seri traumi e sono stati trasportati in codice giallo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto sono subito intervenuti i Volontari del Soccorso di Calolziocorte e la Croce San Nicolò di Lecco, con loro anche gli agenti della Polizia locale di Calolzio per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. L'incidente è avvenuto a pochi passi dal municipio e ha richiamato l'attenzione di molte persone che hanno visto la donna stesa a terra dopo l'impatto e il 13enne ferito: tutti e due erano in stato di choc per l'accaduto.

