Porsche esce di strada e si schianta abbattendo palo della luce

L'incidente oggi pomeriggio a Calolzio, il veicolo di lusso proveniva dal ponte di Olginate. Per fortuna non ci sono stati feriti

Esce di strada con la propria Porsche distruggendo la parte anteriore del veicolo e abbattendo un palo della luce. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 di oggi pomeriggio, venerdì 16 aprile, lungo via Mazzini a Calolziocorte.

Per fortuna non ci sono stati feriti, e anche per l'uomo alla guida non è stato necessario chiamare i soccorsi nonostante lo spavento iniziale e qualche contusione non grave.

Danni, invece - e ingenti - al veicolo di lusso di colore rosso, oltrechè al lampione contro cui la macchina ha impattato, e al marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte per i rilievi dell'incidente e per garantire il transito della viabilità in sicurezza.

Ancora da capire l'esatta dinamica dello schianto, la Porsche stava viaggiando dal ponte di Olginate verso Calolzio, quando ha frenato ed è uscita di strada poco prima della rotonda del Pascolo.