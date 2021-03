Infortunio in un impianto lavorativo di Calolzio, soccorso 55enne

L'allarme al 118 è scattato nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 marzo, in via Enrico Fermi

Infortunio in un impianto lavorativo di Calolziocorte. I soccorsi sono dovuti intervenire a mezzogiorno di oggi, sabato 6 marzo, in via Enrico Fermi per prestare aiuto a un uomo di 55 anni. L'allarme al 118 è scattato in codice rosso e proseguito in giallo. Ancora frammentarie le prime notizie raccolte.

L'uomo avrebbe riportato un trauma cranico a seguito di una caduta al suolo mentre stava lavorando in una ditta situata nella zona industriale della frazione di Sala. Sul posto ambulanza e soccorritori, allertati anche Ats e Carabinieri per verificare l'esatta dinamica dell'accaduto. Il 55enne è stato stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo.