Grande dolore per la scomparsa della volontaria Pamela, aveva solo 40 anni

Lutto a Calolzio per scomparsa a soli 40 anni di Pamela Brambilla, anima dell'oratorio di Sala. Il suo sorriso si è spento nella serata di ieri in ospedale dove era stata ricoverata solo poco tempo fa. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità della frazione calolziese dove in tanti ricordano Pamela come una persona solare, gentile, piena di vita, sempre pronta a collaborare con la sua parrocchia.

Di recente aveva festeggiato il compleanno con la torta che gli aveva fatto preparare papà Nunzio, ex dipendente di Ausm ora in pensione, al quale in queste ore di immenso dolore si stanno stringendo molti amici e conoscenti della famiglia Brambilla.

"Una notizia devastante. Ciao dolce Pamy"

Da ragazza Pamela aveva frequentato la scuola superiore Casa degli Angeli a Lecco e da diversi anni collaborava con la parrocchia di Sala, frazione dove abitava, sia come segretaria sia come catechista. Non si tirava mai indietro nel momento del bisogno e aveva dato un supporto molto prezioso all'ex parroco, da poco destinato a un nuovo incarico, don Luca Casali, nelle tante attività dell'oratorio.

I funerali di Pamela (sopra ritratta in una bella foto visibile sul suo profilo facebook) verranno celebrati venerdì 7 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sala. E proprio sui social stanno rimbalzando in queste ore numerosi messaggi di cordoglio e affetto per una persona speciale venuta a mancare davvero troppo presto, tra questi: "Pamy, ricorderò sempre i tuoi sorrisi e la tua infinita simpatia... ora sei un angelo che ci guarda... aiutaci da lassù"; "Una notizia devastante. Ciao dolce Pamy" e ancora: "Che la luce dei tuoi occhi brilli per sempre... Dal paradiso continua a dare la forza a chi ti ha amato quaggiù".