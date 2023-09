Lutto tra i marinai: si è spento il sorriso di Enrico

Addio a un volto simbolo dei marinai. È morto infatti Enrico Greppi, a lungo presidente dell'Anmi Calolziocorte, associazione che per lui ha rappresentato più di una seconda casa. Sorridente, sempre attivo e legato ai valori dei marinai, Greppi non si tirava mai indietro nel promuovere manifestazioni pubbliche insieme alle altre associazioni d'arma e nel partecipare a eventi istituzionali. Ieri, giovedi 28 settembre, si è spento all'età di 94 anni.

In molti in queste ore di dolore si stanno stringendo con affetto intorno ai figli di Greppi: Anna Maria, Renato ed Eodardo; al fratello Benedetto, ai nipoti e agli altri famigliari. In tanti lo avevano conosciuto e stimato, apprezzandone le doti umane e la disponibilità. Instancabile volontario, tra i suoi impegni all'interno della comunità della Valle San Martino, anche quello di componente del Coro Calauce.

"Ci ha lasciato un grande amico, che ha ora raggiunto la cara moglie Angela - ricorda con affetto Angelo Fontana, componente dell'Anmi e dirigente della Polisportiva di Monte Marenzo - Enrico lo voglio ricordare come una persona molto attiva, legata ai Marinai di Calolzio dei quali nel 2006 era diventato presidente. Tutte le domeniche mattina andava sempre presso la sede dell'associazione, per lui era come una seconda casa. Con gli amici marinai organizzavano la festa di Santa Barbara, lui aveva compito di andare a cercare i regali. E poi le gite nelle varie città care ai marinai come La Spezia".

Il compito di Enrico Greppi era anche quello di promuovere il tesseramento. Perché lui conosceva tutti, passava nei vari comuni a portare il bollino. Il 5 dicembre 2021, in occasione della festa di Santa Barbara presso il monumento dei marinai al Lavello, aveva preso parte alle celebrazioni per il 50° di fondazione del gruppo Anmi ora presieduto da Fabio Mauri. Il 20 luglio scorso gli amici marinai di Calolzio avevano poi festeggiato Enrico con un allegro momento musicale per il suo 94esimo compleanno. "Enrico aveva cantato anche nel coro Calauce di Calolziocorte - conclude Angelo Fontana - La Polisportiva esprime le più sincere condoglianze e invia un grande abbraccio a tutti i parenti del nostro caro amico. Ciao Rico, riposa in pace. Onori!". I funerali di Enrico Greppi verranno celebrati lunedì 2 ottobre alle ore 15 al santuario di Santa Maria del Lavello.