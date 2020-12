I Volontari del Soccorso di Calolzio e la Polisportiva Foppenico piangono Vincenzo, «Amico speciale»

I Volontari del Soccorso di Calolziocorte e la Polisportiva Foppenico piangono un caro amico, una colonna di entrambe le associazioni, un gentiluomo. È purtroppo deceduto oggi Vincenzo Palastro, 65 anni compiuti ieri. Palastro aveva iniziato a non stare bene a fine estate, poi negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate. Palastro, "Pal" per gli amici, lascia la moglie, le due figlie e un figlio. In tanti in queste ore di dolore lo ricordano con affetto, anche con numerosi messaggi sui social. Palastro era impegnato da oltre 15 anni nei Volontari del Soccorso dove aveva ricoperto anche la carica di caposquadra nel diurno. Per i Volontari si tratta di un altro grave lutto nel giro di pochi mesi dopo la morte a fine marzo di Mario La Barbera.

Vincenzo Palastro aveva inoltre collaborato con la Polisportiva di Foppenico. Anche qui i tanti avevano apprezzato la passione dell'amico "Vince" che aveva dato il suo prezioso apporto alla crescita del gruppo. Non va poi dimenticato il legame con le parrocchie calolziesi, testimoniato dalla partecipazione al Corteo storico della Valle San Martino dell'Epifania. Palastro era da qualche tempo in pensione dopo aver lavorato per un'azienda di Olginate. Riportiamo di seguito alcuni dei ricordi più sentiti e toccanti pubblicati su Facebook, il primo da parte degli amici Volontari, il secondo a firma di quelli del Foppenico.

«Caro Pal,

Non sai quanto sia difficile realizzare che non ci sei più, che non potremo vedere il tuo sorriso e sentire la tua voce risuonare per la sede... Sei stato un grande uomo, un grande volontario, hai messo il cuore in ogni turno, in ogni singolo momento in cui eri in questa sede... Ci hai insegnato tanto, ci hai sempre dato un esempio straordinario... Eri gioia pura, un uomo dal cuore grande con un sorriso e una parola di sostegno sempre pronta per tutti... Eri sempre presente, ti sei impegnato tanto... Hai messo sempre il tuo cuore grande e pieno di amore....

So che sarai un angelo straordinario e che lassù continuerai a darci la forza di non mollare e di essere sempre degli ottimi soccorritori come lo eri tu... So che il tuo sorriso e il tuo ricordo lo porteremo sempre nel cuore...

Buon viaggio Pal... Ti vogliamo bene, ci manchi»

I Volontari del Soccorso di Calolziocorte