Calolzio piange l'ex assessore e maestra Regina Rossi

Lutto a Calolziocorte. È morta infatti all'età di 73 anni Regina Rossi, vedova Forza. Ex insegnante ora in pensione, la donna era molto conosciuta e stimata anche per il suo impegno nella vita pubblica e sociale del territorio. Esponente del centrodestra, era stata assessore alla pubblica istruzione nella giunta guidata dal sindaco leghista Paolo Arrigoni nel mandato iniziato nel 2008. Per quanto riguarda la professione, aveva lavorato anche come maestra d'asilo a Calolziocorte e nella vicina Airuno.

"Un grande assessore all’istruzione della nostra città, una brava maestra per tanti ragazzi e soprattutto un'immensa donna! Ciao Regina Rossi, riposa in pace" è il ricordo scritto poco fa sui social dall'allora collega e attuale consigliere comunale Marco Bonaiti. "Ciao Regina, donna attenta, perspicace, corretta. Manchi a tutti noi..." sono le parole di altri amici e persone che l'hanno conosciuta e apprezzata per il suo impegno amministrativo.

Regina Rossi lascia il figlio Simone, il compagno Pier Battista, gli affezionati nipoti e gli altri parenti ai quali si stanno stringendo molti amici e conoscenti in queste ore di dolore. I funerali verranno celebrati lunedì 12 febbraio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Foppenico.