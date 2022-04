Calolzio in lutto per la scomparsa del dottor De Franco

Fu tra i fondatori dei Volontari del Soccorso di Calolzio, assessore comunale e a lungo medico di famiglia nelle frazioni alte della valle San Martino. Il dottor Cosimo De Franco è stato questo, ma soprattutto un punto di riferimento per tantissimi calolziesi, sia per la sua professione, sia per il suo impegno civico e per la sua umanità. De Franco si è spento all'età di 90 anni, era nato infatti il 22 novembre del 1931. Originario della Puglia, si era poi trasferito da giovane a Calolzio impegnandosi nella vita sociale e civica cittadina. Lavorò per circa 40 anni come medico condotto e Ufficiale sanitario tra Carenno, Erve e Rossino, frazione dove risidieva, andando poi in pensione a inizio anni 2000.

Venne anche eletto Consigliere comunale e lavorò come assessore alla Pubblica Istruzione nelle Giunte dei sindaci DC Cesare Savini e Giuseppe Bussolati, a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli Ottanta. Fu tra gli ideatori della manifestazione del Maggio Calolziese, e poi ancora tra i fondatori della Pro loco e dei Volontari del Soccorso di Calolzio nel 1970. Proprio lo scorso settembre l'associazione di via Mazzini lo aveva premiato con una pergamena per la sua storica e meritoria attività all'interno del sodalizio. E lui, cosa non frequente, si era visibilmente commosso.

In tanti lo ricorderanno anche per la sua immancabile e gradita partecipazione al Corteo storico della Valle Martino ogni anno all'Epifania come figurante, in particolare nelle vesti di Re Erode. Sempre presente e disponibile, sono numerosi i ricordi e le attestazioni di cordoglio espresse nei confronti dei famigliari del dottor De Franco che rimbalzano in queste ore da parte delle persone che lo avevano conosciuto e apprezzato. Parole che possono essere riassunte in questo messaggio: "Il dottor De Franco è stato un gentiluomo impegnato per la sua comunità alla quale era profondamente legato. Con lui se ne va un pezzo di storia locale, non lo dimenticheremo".