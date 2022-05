Calolzio, 64enne stroncato da infarto in via Toscanini

L'allarme è scattato alle 10 di questa mattina. Sul posto si sono subito portati i soccorsi del 118, compreso l'elicottero di Areu da Bergamo. Ma purtroppo per l'uomo di 64 anni colpito da un infarto non c'è stato più nulla da fare. Il dramma si è consumato oggi, sabato 28 maggio a Calolziocorte.

L'uomo, un muratore conosciuto in zona e residente a Torre De' Busi, stava svolgendo alcuni lavori in via Toscanini, nella zona collinare della città, quando all'improvviso si è accasciato a terra a seguito un malore improvviso ed è andato in arresto cardiaco.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con l'elicottero notato da molti calolziesi sorvolare la frazione de La Cà dove è poi atterrato in supporto all'equipaggio medico sanitario giunto con l'ambulanza da Lecco. Nonostante le prime cure e i tentativi di rianimazione, il 64enne non si è più ripreso ed è purtroppo morto sul posto. Sul luogo del dramma sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte.

Il muratore è cugino dell'assessore Cristina Valsecchi: la responsabile della Protezione civile ha raggiunto via Toscanini per le operazioni di soccorso e lì ha purtroppo saputo che la vittima dell'infarto era un suo parente.