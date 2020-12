La tensostruttura dell'oratorio di Calolzio abbattuta dalla forte nevicata

Danni all'oratorio di Calolzio a seguito della forte nevicata di ieri. La precipitazione nevosa iniziata nella notte di domenica ha provocato il crollo della tensostruttura del centro giovanile della parrocchia di San Martino, un impianto collocato alcuni anni fa per l'organizzazione di feste e momenti di ritrovo, diventato ora inutilizzabile.

Questa mattina i volontari della parrocchia si sono dovuti attivare per mettere in sicurezza l'area e rimuovere le parti distrutte a seguito del cedimento provocato dall'accumularsi della neve che è diventata via via sempre più pesante fino a provocare il cedimento della struttura, a partire dalla sua parte centrale.

Un cedimento diventato strutturale trascinando con sè tendoni e colonne di sostegno. Danneggiato, ma in modo più lieve, anche il furgoncino dell'oratorio parcheggiato proprio sotto il tendone in una parte però più laterale. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, nè sono state interessate altre parti dell'oratorio.

Una brutta sopresa per l'arciprete don Giancarlo Scarpellini e per i suoi collaboratori che ora valuteranno se ricollocare o meno una nuova tensostruttura. Scelta che appare però poco probabile dati i costi elevati di un altro impianto e visto il periodo delicato anche dal punto di vista economico.

La parrocchia è tra l'altro già impegnata con le spese di riqualifica del vicino campo di calcio e dell'attiguo parcheggio, ormai completati. I volontari sperano che la cittadinanza sia vicina alla parrocchia almeno nel sostenere le spese per il nuovo impianto sportivo a servizio sempre dell'oratorio.

Gallery