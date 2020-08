Calolzio, panni appesi nel parcheggio vicino all'interscambio

Panni stesi nel parcheggio a servizio del vicino supermercato e dell’area dell’interscambio. È uno scenario quantomeno insolito e curioso quello che si è presentato alla vista di numerosi cittadini che dalle 13 di oggi, venerdì, si sono trovati a passare lungo la strada tra viale De Gasperi e il piazzale sotto la stazione ferroviaria di Calolziocorte.

Decine i vestiti appesi ad asciugare o a prendere aria dopo la forte pioggia della mattinata e anche qualche rifiuto abbandonato. Mistero al momento sui proprietari degli indumenti: la certezza è che nel pomeriggio di oggi in tanti hanno notato la parata da "campeggio improvvisato" nel parcheggio semicoperto, in parte pubblico e in parte privato, vicino al supermercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell'area si sono già verificati episodi di degrado in passato

Diversi lettori, inviandoci alcune foto che qui pubblichiamo, ci hanno segnalato l’episodio del quale è stata informata anche l’Amministrazione comunale che ha annunciato controlli in quell’area della città dove in passato si sono già verificati episodi di degrado. La Polizia locale si starebbe recando sul posto proprio in questo momento.

Gallery