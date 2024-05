Sbatte a terra e si fa male: 74enne soccorso a Lorentino

Soccorsi a Calolziocorte. Intorno alle 19.30 di mercoledì 1° maggio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha mobilitato varie squadre per l'infortunio occorso a un 74enne in una zona impervia della frazione Lorentino: sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, intervenuti tramite autopompa serbatoio e una squadra del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) in supporto ai Volontari del Soccorso di Calolziocorte; i pompieri hanno usato la barella e hanno trasportato la persona infortunata presso l'ambulanza.

Caricato sul mezzo, il 74enne è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco.