Rissa a Calolzio, giovane viene poi travolto da un'auto

Non sarebbe stato un "normale" incidente, ma l'evoluzione di una violenta rissa scoppiata nel piazzale esterno di un locale affacciato sulla Lecco-Bergamo. I carabinieri starebbero indagando per chiarire i contorni dell'inquietante episodio di cronaca avvenuto nella serata di ieri a Calolziocorte, in località Foppenico. Stando ad alcune testimonianze, una persona sarebbe stata travolta da una vettura di grosse dimensioni dopo un acceso scontro nel posteggio.

I fatti al momento parlano di un giovane di 27 anni soccorso in codice rosso alle ore 20.45 di mercoledì 10 luglio e poi trasferito in "giallo" all'ospedale Manzoni. Ma non si sarebbe trattato di un investimento accidentale, bensì del risultato di un'accesa rissa nella quale sono state rotte anche delle bottiglie per minacciare i contendenti. Nella colluttazione uno di loro sarebbe così finito sotto un'auto che ha trascinato via anche un ombrellone.

Ma la vettura era partita apposta per travolgere il 27enne o si trovava per caso in transito nella zona? Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire con esattezza i contorni dell'accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Non appena lanciato l'allarme, sono prontamente intervenuti sul posto i carabinieri della Stazione di Calolziocorte e del Comando provinciale di Lecco. Verifiche sono in corso.

Resta il fatto che la situazione venutasi a creare ieri sera è stata di grande pericolo e avrebbe potuto degenerare con effetti ancora peggiori. E, sempre stando alle parole di alcuni residenti della zona che ora hanno paura e chiedono più sicurezza, la rissa non sarebbe stata un episodio isolato.