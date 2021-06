Picchiato nella Bergamasca e soccorso a Calolzio: 21enne trasferito in ospedale

Si è presentato nella sede dei Volontari del Soccorso e della Guardia Medica di Calolziocorte per essere curato e aiutato dopo essere stato picchiato. L'inquietante episodio è avvenuto la scorsa notte, quella tra sabato 19 e domenica 20 giugno.

Protagonista suo malgrado della vicenda un ragazzo di 21 anni che - stando alle prime informazioni raccolte - sarebbe stato aggredito poco prima in un comune del vicino territorio bergamasco. Poi, ferito e dolorante, ha raggiunto la sede del Soccorso in via Mazzini a Calolzio. Dopo una prima assistenza, il giovane paziente è stato quindi trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco verso le due di notte. Del fatto di cronaca si stanno occupando anche i Carabinieri per ricostruire nei dettagli l'accaduto ed individuare i responsabili.