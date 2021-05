Calolzio, scassinato bancomat

Alcuni ignoti hanno danneggiato l'impianto della banca Intesa San Paolo in centro città per razziare denaro

"Spaccata" nella notte ai danni del bancomat della filiale di Banca Intesa San Paolo in centro Calolziocorte. Questa mattina dipendenti e clienti della filiale situata all'incrocio tra largo Garibaldi e via Colleoni hanno trovato la brutta sorpresa: l'impianto per prelevare denaro in contante era stato scassinato e non era più funzionante.

I malviventi sono probabilmente entrati in azione nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 maggio, riuscendo a rubare dei soldi. Si sarebbe quindi trattato di un furto con scasso e non di un semplice atto vandalico. Le verifiche in merito all'esatta somma di denaro rubata e ai danni provocati al bancomat sono ancora in corso. Sarebbero state sottratte alcune migliaia di euro. Sull'episodio indagano i carabinieri di Calolziocorte.