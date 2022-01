Esecuzione pena per spaccio di droga e furto: 43enne arrestato a Calolzio

Spaccio di droga e furto: 43enne arrestato a Calolzio per l'esecuzione di una pena già stabilita del giudice. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte hanno arrestato il 43enne R.R., residente nel capoluogo della Valle San Martino - già noto alle Forze dell'ordine e già sottoposto ad Avviso orale - in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo.

L'uomo deve infatti espiare una pena di 6 anni, 8 mesi 8 e 29 giorni di reclusione, nonché 39.770 euro di multa per reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e furto aggravato in concorso, commessi in vari comuni della provincia di Lecco e a Capriate San Gervasio (nella Bergamasca) tra il luglio del 2015 e il gennaio del 2021. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.