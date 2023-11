Vandali in azione: spaccata la vetrina di un bar a sassate

Vandalismi in zona stazione a Calolziocorte. Alcuni ignoti hanno preso di di mira il bar "La chiocciola" di fronte alla piazza, spaccando una vetrata del locale, quella rivolta su via Galli, a sassate. Un atto di inciviltà e di grave danneggianento gratuito compiuto nella tarda serata di ieri, martedì 7 novembre, intorno alle ore 23.30. Il titolare ha postato anche un'immagine della finestra spaccata sui social per condannare pubblicamente l'accaduto, commentando poi con una frase ironica: "Grazie del gentile regalo".

In zona stazione ci sono le telecamere e ora le forze dell'ordine e la polizia locale si stanno attivando per cercare di individuare il responsabile: si tratterebbe di una sola persona. I rumori del blitz vandalico sono stati avvertiti anche da alcuni residenti di via Galli, la strada che collega la stazione con il centro città. Dell'episodio è stata informata l'assessore di Fratelli d'Italia Cristina Valsecchi, titolare di un negozio a poca distanza, che ha fatto sapere: "Mi hanno chiamata subito, ho fatto un giro dell'isolato, ma non l'ho trovato".