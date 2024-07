Un'altra violenta lite a Calolziocorte, necessario l'intervento dei soccorsi

Dopo il giovane travolto da un'auto a seguito degli sviluppi di una rissa, Calolziocorte è stata teatro di un altro episodio violento. Nella tarda serata di ieri, giovedì 11 luglio, i soccorsi sono infatti dovuti intervenire per prestare aiuto a un uomo di 42 anni rimasto ferito in una violenta lite. L'episodio è avvenuto ancora una volta in corso Europa a lato della Lecco-Bergamo, ma all'altezza del civico 24, in una zona più vicina al centro città, sembra all'esterno di un pubblico esercizio. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto.

Il dato certo è che alle ore 23.15 è scattato l'allarme e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha inviato sul posto in codice giallo l'ambulanza dei Volontari del Soccorso e l'auto con il medico per prestare aiuto a un 42enne rimato ferito in una lite. Dopo le prime cure ricevute sul posto, l'uomo è stato poi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo. Allertati anche i carabinieri.