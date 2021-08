Camion incastrato in Viale Tonale, necessarie due ore per liberarlo

Disavventura per un autista all'ingresso dell'autolavaggio: lunghe e laboriose le operazioni dei Vigili del fuoco per sbloccare il mezzo e farlo ripartire

Camion resta incastrato all'ingresso dell'autolavaggio in Viale Tonale, necessarie più di due ore per l'intervento di rimozione.

Il singolare episodio è accaduto nella serata di giovedì, dopo le 20: un mezzo pesante, di targa straniera, è rimasto bloccato senza possibilità per l'autista di uscire dall'impasse. Per fortuna il traffico sulla via non ha subito disagi, trovandosi il camion per tre quarti dentro il vialetto.

Sul posto, nel tentativo di sbloccare la situazione, sono intervenuti i Vigili del fuoco, che a lungo, sino a tarda sera, hanno lavorato per smuovere il mezzo, rimuovendo anche manufatti in cemento. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Lecco. Il camion, alla fine, è stato liberato intorno alle 22.30.

Ore 22.30: il camion può ripartire

