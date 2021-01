Camion perde blocchi di cemento sulla SS36, intervengono i Vigili del fuoco

Camion perde materiale in strada, bloccata la Strada Statale 36 all'interno del tunnel San Martino. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di lunedì in direzione Sud, all'altezza di Pradello.

Un autocarro ha perso dei predalli edili (manufatti di cemento utilizzati in genere nell'allestimento di solette), costringendo all'intervento i Vigili del fuoco del Comando di Lecco e la Polizia stradale. Considerata la pericolosità del materiale in carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Lecco per essere liberata.

L'intervento ha causato incolonnamenti lungo la Strada Statale dal lago in direzione Lecco e, dallo svincolo dell'Orsa maggiore in poi, sulla Provinciale, in un orario di punta. La SS36 è stata regolarmente riaperta al traffico intorno alle 7.50.

