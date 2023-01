Camion urta balcone, necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Un camion ha urtato e danneggiato il balcone di un'abitazione lungo la "vecchia" Lecco-Ballabio, strada provata dal pesante traffico seguito alla chiusura del raccordo della Statale 36 per la frana del 9 dicembre scorso. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 4 gennaio, in corso Monte San Gabriele tra Malavedo e Laorca. Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Lecco per verificare eventuali "dissesti strutturali" e completare la messa in sicurezza.

Dopo una prima verifica della squadra giunta sul posto con un'autopompa, la carreggiata è stata provvisoriamente delimitata con segnaletica in attesa del ripristino. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per regolare la già difficoltosa viabilità e garantire il passaggio dei veicoli in sicurezza.