Cane in fuga lungo la SS36 nel bel mezzo della notte, paura fra Dervio e Colico

Cane scappa e provoca il panico sulla SS36 nel bel mezzo della notte, rischiando di farsi travolgere o causare incidenti. L'episodio è accaduto tra domenica e lunedì in altolago, nel tratto di strada Statale fra Dervio e Colico, e al momento in cui scriviamo le ricerche per il quattro zampe sono ancora in corso.

Si tratta di un levriero bianco di media taglia, molto magro e con zampe lunghe, orecchie piegate e visibilmente malmesso, come lo descrivono gli utenti del gruppo Facebook "Colico Sos animali": il consiglio alle persone che dovessero avvistarlo è di non rincorrerlo o approcciarlo ma di rinchiuderlo in una proprietà o in un recinto per bloccarne la fuga.

Vani tentativi di bloccarlo

L'animale, molto spaventato, ha corso per ore da nord a sud fino a quando le forze dell'ordine e i Vigili del fuoco sono riusciti a indirizzarlo all'uscita della SS36 a Piona. Il cane, però, ha ripreso la sua fuga lungo la Provinciale 72 a lago, in direzione Colico.

Sulle sue tracce, fra la tarda serata di domenica e le 2 di lunedì mattina, si sono portate una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale, la Polizia stradale da Bellano e la Polizia locale.

In tanti questa mattina si sono mobilitati, anche con un semplice passaparola, per salvare la vita all'animale, con ogni probabilità esausto e terrorizzato. "Per favore tenete gli occhi aperti e segnalate subito - sono le raccomandazioni - necessita di essere trovato in quanto oltre che disperso è fisicamente parecchio malmesso. Grazie".