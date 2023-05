Intervento dei pompieri nel corso della mattinata di mercoledì 17 maggio. I vigili del fuoco hanno effettuato un intervento con il Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) con l'ausilio dell'elicottero Drago per cercare di recuperare un cane sfuggito ai proprietari, nel caso specifico una coppia straniera in vacanza sul Lario per la ricerca i pompieri si sono calati per circa 80 metri e poi, grazie al supporto del mezzo aereo, hanno ispezionato tutto il versante sopra Varenna.

Una volta individuato il cane, purtroppo privo di vita, i vigili del fuoco lo hanno recuperato e consegnato ai proprietari. L’intervento, scattato intorno alle 9.30, è terminato circa alle 13. Sul posto due specialisti Saf del Comando, due vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bellano con fuoristrada e i tecnici elisoccorritori con l'elicottero Drago.