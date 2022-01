Ocsi e Kevin, i cani antidroga di Casatenovo, protagonisti in Brianza: trovata droga nascosta

I due cani de Nucleo Cinofili attivo in Brianza si sono messi in mostra a Seregno

La droga era ben nascosta, ma non è sfuggita al fiuto infallibile di Ocsi e Kevin. I due cani del Nucleo Cinofili di Casantenovo sono stati protagonisti durante gli interventi effettuati dai carabinieri della compagnia di Seregno: i quadrupedi hanno fiutato e trovato la droga nascosta sotto a un divanetto in un bar vicino alla stazione di Seregno e addosso a un ragazzo che si trovava in un pub della cittadina brianzola.

Le scoperte di Ocsi e Kevin

I militari sono stati impegnati fin dalle prime ore di ieri pomeriggio, giovedì 20 gennaio: 44 i carabinieri impiegati nel controllo delle aree più sensibili, 2 unità cinofile, 11 i posti di blocco organizzati, 446 le persone identificate, 101 i veicoli controllati e 28 i locali controllati dove sono stati verificati anche 256 green pass. Particolare attenzione anche ai controlli nelle stazioni di Seregno e di Seveso, soprattutto nelle ore di maggiore passaggio dei pendolari, con particolare attenzione lungo i corridoi di accesso e i binari.

Durante i controlli sono state impiegate anche le unità cinofile. Il cane Kevin ha trovato una dose di hashish nascosta sotto il divanetto di un bar vicino alla stazione di Seregno. Sempre a Seregno, ma in un pub Ocsi, l'altro cane dell'unità cinofila, ha fiutato hashish e marijuana per uso personale addosso a un cliente di 25 anni. Per il giovane è scattata la segnalazione all'autorità amministrativa.

Infine durante i controlli i militari hanno chiuso temporanemante un bar di Seveso: nei giorni precedenti era risultato non in regola con le prescrizioni sul controllo del green pass. Violazioni in tema di accesso irregolare e omesso controllo della certificazione verde anche in un bar di Meda: sono scattate le multe sia per i clienti sia per il gestore.