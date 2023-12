I cani finiscono nel dirupo del Legnoncino: salvati dai pompieri

Salvataggio serale per i pompieri. Intorno alle 17.30 i vigili del fuoco sono stati allertati e si sono mobilitati verso la croce del monte Legnocino, a circa 1.720 mslm. Raccogliendo la richiesta di un escursionista, che dopo aver sentito i lamenti ha attivato i soccorsi al Nue 112, due squadre di pompieri, partite a bordo di mezzi fuoristrada dal comando provinciale di Lecco e dal distaccamento volontari di Bellano, sono state inviate per soccorrere due cani finiti in un dirupo in zona impervia e innevata.

I vigili del fuoco, dopo essersi calati tramite corde ed equipaggiamento tecnico, hanno recuperato i due quadrupedi - smagriti, infreddoliti e probabilmente bloccati nel dirupo da qualche tempo - per poi portarli al sicuro a bordo dei mezzi fuoristrada. Al momento si sta cercando di risalire al proprietario.