Segnalata una canoa ribaltata nel lago sotto il diluvio: ricerche in corso

La segnalazione è giunta intorno alle 13.30, da parte di diverse persone che dalla sponda mandellese avevano avvistato una canoa in difficoltà in pieno lago.

Subito si sono mobilitati i soccorsi nello specchio di lago antistante la località Quattro Ruote nel comune lariano, di fronte alla Gilardoni Raggi X. Mobilitati i Vigili del fuoco con due mezzi, la Guardia di Finanza con la motovedetta, i Carabinieri della locale stazione da terra. In un primo momento è stato fatto alzare in volo l'elicottero di Areu, che però non è riuscito a sorvolare il lago in sicurezza a causa del forte temporale.

Intorno alle 15.30 le operazioni sono ancora in corso ma, come confermato da Carabinieri e Vigili del fuoco, nessuna canoa è stata avvistata. Stando alle informazioni raccolte sul posto, la persona originariamente in difficoltà potrebbe essere riuscita a rientrare a terra da sola, allontanandosi poi ignara della mobilitazione dei soccorsi.

(Si ringrazia Alberto Bottani)

Gallery