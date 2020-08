Cernusco: tre lavoratori irregolari, bar multato con 29mila euro

I Carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno messo in atto, nello scorso fine settimana, mirati servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento agli esercizi pubblici e alla circolazione stradale, impiegando, oltre a personale delle Stazioni Carabinieri dipendenti, anche quello del Nas di Brescia e del locale Nucleo Cc Ispettorato del Lavoro.

I controlli, svolti in particolare nei comuni di Colico, Dervio, Mandello del Lario, Civate, Lecco, Cernusco Lombardone, Monticello Brianza, Nibionno e Oggiono, hanno riguardato una decina di esercizi commerciali ed oltre trecento soggetti.

In tutto sono state controllate, presso i rispettivi domicili, 29 persone assoggettate, a vario titolo, a misure restrittive della libertà (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, affidati in prova, etc.). I Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecco hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova a carico di un 23enne, residente a Cesana Brianza, risottoponendolo al regime detentivo presso la Casa Circondariale di Lecco.

Calolzio: 43enne denunciato per furto

Personale della Stazione Carabinieri di Calolziocorte ha denunciato a piede libero un 43enne, cittadino del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, per avere asportato merce pari a un un valore di 100 euro all'interno di un supermercato di Civate.

Militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecco hanno denunciato, per guida in stato di ebrezza, un barista 45enne, residente a Lecco, e un 27enne, residente in provincia di Caserta, sorpresi, nel capoluogo, a guidare in stato di alterazione alcoolica.

I Carabinieri della Compagnia di Merate, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco, hanno sottoposto a controllo un bar di Cernusco Lombardone, durante il quale è stato accertato l'impiego di tre lavoratori irregolari, applicando una sanzione di 28.800 euro e un provvedimento di sospensione provvisoria dell'attività. I militari hanno inoltre contravvenzionato amministrativamente un altro bar, sito in Monticello Brianza, per violazioni sulla mancanza del documento di valutazione rischi e sui sistemi audiovisivi di controllo del personale dipendente.

Nell'ambito dei controlli alla circolazione stradale, nel complesso, sono state ritirate 7 patenti di guida, decurtati 72 punti ed elevate contravvenzioni per oltre 11mila euro.