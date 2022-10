I carabinieri del Radiomobile di Lecco e di Merate abilitati all’uso del taser

Concluso il corso di formazione svoltosi presso il Comando Provinciale Carabinieri di Lecco per l'utilizzo del taser. Tutto il personale delle componenti Radiomobile delle Compagnie Carabinieri di Lecco e Merate è così stato abilitato all’utilizzo della “Pistola ad a impusldi elettrici Taser X2". Tutte le pattuglie di militari assegnate ai servizi di pronto intervento e controllo del territorio della provincia lecchese potranno dunque avvalersi del nuovo strumento operativo.

Il taser è un dispositivo in grado di emettere impulsi elettrici a tensione controllata proiettando, a corto raggio, una coppia di dardi che rimane collegata all’arma per mezzo di fili conduttori, per inabilitare temporaneamente le funzioni motorie del soggetto attinto, mediante contrazione involontaria dei muscoli.

Come illustrato in una nota diramata da Comando provinciale: "Il carabiniere, adeguatamente formato, può farne uso per facilitare il controllo fisico di un soggetto che manifesta atteggiamenti violenti, minacciosi e/o in stato di agitazione psicofisica, al fine di renderlo inoffensivo, neutralizzandone la minaccia, senza dover necessariamente ricorrere al 'contatto fisico', perseguendo perciò l’obiettivo di tutelare la sicurezza propria, del soggetto che resiste all’autorità e dei terzi eventualmente coinvolti, evitando così una escalation che potrebbe portare all’uso legittimo di armi letali".

Il taser, portato in modo ben visibile dal militare dell’Arma, potrà anche assolvere una funzione deterrente per far desistere un soggetto da una propria condotta aggressiva o evitare che la stessa possa essere messa in atto.