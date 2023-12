Carate, ritrovato senza vita il corpo dell'uomo scomparso. È originario del Lecchese

È originario del Lecchese l'uomo ritrovato morto oggi a Carate Brianza dopo una giornata intensa di ricerche, portate avanti con vari uomini e mezzi. Come illustrato dai colleghi di MonzaToday, alla fine è stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo della persona che si stava cercando dalla tarda serata di sabato 16 dicembre.

Questa mattina, domenica, è stato fatto anche sorvolare l'elicottero Drago dei vigili del fuoco proveniente da Malpensa. Ma alle 17.30 c'è stato il tragico ritrovamento dell'uomo scomparso nel letto del fiume Lambro, nei pressi della ex fabbrica Bernini. Stando alle prime informazioni, risiederebbe a Casatenovo, in provincia di Lecco. Per il recupero è stata effettuata una manovra Saf (Speleo alpino fluviale) visto che il corpo si trovava in un punto poco accessibile.

Per cercare l'uomo è dalle 23.45 di ieri sera che sono state impiegate numerose squadre dei vigili del fuoco con nuclei specializzati, tra cui i cinofili, Tas (Topografia applicata al soccorso), sommozzatori, Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto). Sul posto era stato da subito allestito un furgone Ucl (Unità crisi locale) al fine di coordinare le unità presenti. Nel tardo pomeriggio di oggi, il tragico ritrovamente del cadavere.