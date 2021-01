Bloccati nel bosco, escursionisti recuperati a Colle di Sogno

Escono per un'escursione nei boschi e rimangono bloccati, costringendo le forze di soccorso a intervenire. Protagonisti dell'ennesima disavventura montana (vale la pena ricordare, comunque, in zona arancione), due ragazzi a Colle di Sogno, nel territorio comunale di Carenno.

È accaduto domenica pomeriggio: i due si sono ritrovati in una zona impervia e impossibilitati a proseguire, anche in virtù della neve accumulatasi nei giorni scorsi, e prima delle 17 hanno allertato i soccorsi. Sono stati così raggiunti da due squadre del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco insieme ai tecnici del Soccorso alpino, che li hanno riaccompagnati a valle nel tardo pomeriggio. Per fortuna i due non hanno necessitato di cure mediche viste le loro buone condizioni fisiche.