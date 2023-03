Un altro incendio in abitazione, vigili del fuoco all'opera

Un altro incendio in un'abitazione della provincia di Lecco e pronto intervento dei vigili del fuoco per sedare le fiamme. Il rogo è divampato alle ore 15.30 di oggi, martedì 7 marzo, in un appartamento via Verdi a Carenno, comune dell'alta valle San Martino.

I pompieri sul posto con 4 mezzi

I pompieri sono arrivati da Lecco con 4 automezzi, un'autopompa serbatoio, un'autobotte autoscala e un mezzo fuoristrada per estinguere fiamme e fumo. Stando alle prime informazioni a disposizione, non ci sarebbero persone ferite, anche se una donna anziana è stata trasportata in ospedale in via precauzionale per alcuni controlli. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate intorno alle 17.30.