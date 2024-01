Il carro funebre con la donna morta a Piona bloccato nella neve. I parenti in attesa per ore

Era il carro funebre che trasportava la salma di Manuela Spargi, morta tragicamente a Colico cadendo nel lago con la sua auto nei pressi dell'abbazia di Piona per una manovra sbagliata, il mezzo che nel pomeriggio di sabato 5 gennaio è rimasto bloccato a causa della neve sul Passo Dordona, tra le province di Bergamo e Sondrio.

La triste vicenda è stata raccontata dai colleghi di SondrioToday. Il carro funebre avrebbe dovuto raggiungere la chiesa di San Leonardo Murialdo a Milano dove i familiari e i cari di Manuela Spargi attendevano numerosi la sua salma per riservare alla donna l'ultimo commosso saluto. L'autista del mezzo, un uomo di 37 anni, a causa di un errore del navigatore, invece di imboccare la superstrada 36 verso Milano, si è diretto invece verso Sondrio. Successivamente si è immesso su una strada solitamente chiusa in inverno che porta al passo Dordona, nel Comune di Fusine. Proprio qui è rimasto bloccato dalla tormenta di neve e con il telefono senza campo.

L'uomo ha lasciato il mezzo funebre e percorso quasi 10 chilometri a piedi verso un rifugio

L'uomo ha quindi lasciato il mezzo funebre e percorso quasi dieci chilometri a piedi verso un rifugio, dove ha chiesto aiuto. Il 37enne è stato poi accompagnato a valle, a Foppolo, e poi trasportato in ospedale per accertamenti in ambulanza.

Il mezzo è stato invece recuperato in seguito dai vigili del fuoco. Mentre, però, questa vicenda al limite del surreale aveva luogo, nessuno ha avvisato i familiari di Manuela Spargi che sono rimasti invano in chiesa ad attendere la salma della loro congiunta. Comprensibile il loro disappunto e la loro rabbia. I funerali sono stati rinviati.