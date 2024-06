Sicurezza a Mandello, Casa Comune: "Situazione seria, ma vanno evitati eccessi"

In vista del Consiglio comunale straordinario in programma a Mandello sulla sicurezza pubblica, interviene il gruppo di opposizione "Casa Comune" esprimemendo una serie di considerazioni su un tema che sta facendo molto discutere in paese. "Si tratta di un tema delicato che richiede lucidità e ponderazione di analisi e conseguenti azioni, innanzitutto da un punto di vista istituzionale - si legge nella nota di Casa Comune - Il nostro gruppo si è sin da subito premurato di manifestare disponibilità alla discussione nelle sedi opportune, chiedendo la convocazione di una commissione consiliare congiunta, che si dovrebbe tenere il 2 luglio alle ore 21 come ipotizzato dal sindaco. Ma attendiamo conferma ufficiale in merito".

"Lì cercheremo di capire come stanno concretamente le cose e daremo un nostro possibile contributo, alla luce di quello che ci verrà spiegato dal sindaco e dalla maggioranza consiliare. Ci rendiamo conto della serietà della situazione e del disagio e inquietudine che arreca alla cittadinanza. Crediamo che tutto ciò vada affrontato distinguendo bene i profili di responsabilità di chi commette atti illeciti, allargando anche lo sguardo a quelle forme di disagio giovanile che si esprimono in modo non giustificabile ma che non vanno frettolosamente 'criminalizzate'. Sarebbe bene evitare poi atteggiamenti 'muscolari' o discutibili quanto inefficaci frasi ad effetto da parte di chi ricopre ruoli istituzionali".

"Ci è stata, inoltre, comunicata la convocazione del consiglio comunale dedicato appositamente al tema sicurezza, in data 3 luglio alle 18.30. Ci auguriamo che la commissione del 2 luglio possa essere dedicata a capire cosa si propongono di decidere, realmente, sindaco e maggioranza in consiglio. Casa comune cercherà sicuramente di fare la sua parte, nell' interesse della comunità, purché si chiariscano per bene le intenzioni della maggioranza al governo".