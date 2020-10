Cade in una zona impervia, 57enne elisoccorso in Valsassina

Elisoccorso in azione per prestare aiuto a un escursionista caduto in una zona impervia di Casargo. L'allarme al 118 è scattato alle ore 11 di questa mattina, domenica 4 ottobre. L'uomo, 58 anni, stava facendo un'escursione lungo l'anello dell'Alpe Giumello, quando ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

L'intervento è stato attivato in codice giallo: sul posto si sono portati gli uomini del Soccorso Alpino di Premana e l'elisoccorso da Sondrio. Dopo le prime cure sul posto, il paziente è stato elitrasportato in ospedale a Gravedona sempre in codice giallo. L'uomo ha riportato un trauma a una gamba.