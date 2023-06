Ancora dissesti e frane, interventi in forze dei vigili del fuoco a Casargo

Nuovi dissesti e frane nel territorio lecchese. Nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in forze in Valsassina, in particolare nel territorio comunale di Casargo, dove il materiale crollato ha raggiunto anche la chiesa del paese. I crolli sono stati favoriti dalla forte pioggia di ieri sera.

I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto con 4 squadre dal comando Lecco e dal distaccamento Bellano per mettere in sicurezza le zone del paese danneggiare da frane "di grosse dimensioni". Tra le altre cose, i vigili del fuoco hanno dovuto provvedere allo svuotamento dell'asilo con le motopompe.

Allertato anche il reparto volo di Malpensa

L'Alpe intelco è rimasta isolata, e i soccorritori hanno scortato 3 persone portandole in un luogo sicuro. In campo anche la "fotoelettrica". Allertato inoltre il reparto volo di Malpensa per l'eventuale evacuazione di persone isolate. Alle 13 di oggi, l'intervento è ancora in corso.