Donna colta da malore in alpeggio, interviene il Soccorso alpino

Soccorso Alpino in azione per salvare una donna colta da malore in un alpeggio situato nel territorio comunale di Casargo. L'intervento è scattato la scorsa notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, poco dopo mezzanotte, in località Faedo Alto: ad entrare in azione i tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

L'escursionista, 46 anni si trovava in un alpeggio quando è stata colta da un malore e ha chiesto aiuto. La centrale ha subito inviato sul posto i tecnici del Cnsas, perché la persona si trovava in una zona abbastanza impervia.

Le squadre sono partite a piedi e hanno raggiunto l'alpeggio. Nel frattempo le condizioni della donna sono migliorate: i soccorritori, che per tutta la durata dell'intervento sono rimasti in contatto con la centrale operativa di Soreu - Sala Operativa regionali dell'emergenza urgenza sanitaria, hanno constatato l'effettiva regressione del malore e quindi sono rientrate. L'intervento è finito poco prima delle due di stanotte.