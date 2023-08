L'intervento dei vigili del fuoco per liberare le rondini bloccate tra i cavi di un traliccio

Nuovo intervento dei vigili del fuoco nel territorio lecchese per aiutare animali in difficoltà. Questa volta i pompieri sono entrati in azione a Casargo, in località Narro. Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 agosto, il comando dei pompieri ha infatti ricevuto la richiesta per soccorrere delle rondini (specie protetta e tutelata dalla legge) rimaste bloccate tra i cavi di un traliccio per le telecomunicazioni.

Due volontari del distaccamento di Bellano unitamente a specialisti Saf (nucleo speleo alpino fluviale) hanno provveduto a liberarle. Tra i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, oltre a contrastare e prevenire gli incendi, rientrano anche quelli della salvaguardia di persone, animali, beni pubblici e il soccorso tecnico urgente.