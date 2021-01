Cade e picchia la testa, bimbo trasportato in ospedale in codice giallo

Intervento dei soccorsi a Casatenovo per prestare aiuto a un bambino di soli 3 anni caduto mentre si trovava alla scuola dell'infanzia di via Don Giovenzana. L'allarme al 118 è scattato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 gennaio, in codice giallo. Stando alle prime notizie raccolte, il piccolo avrebbe picchiato la testa riportando un trauma cranico.

Dopo lo spavento iniziale le sue condizioni sarebbero apparse meno gravi: sul posto si è portata l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e il personale sanitario. Il bambino è stato così trasportato, sempre in codice giallo, all'ospedale Manzoni di Lecco per tutte le cure e gli accertamenti del caso.